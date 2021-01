Mor-billede vækker vrede

Roma-spilleren Nicolò Zaniolo er en af Italiens største talenter, og som 21-prig er han allerede fastgroet på landsholdet i Støvlelandet.

Det sidste stykke tid er det dog Zaniolos privatliv, der pryder forsiderne. Historier om hans kærlighedsliv har kørt længe i den italienske presse, og nu er han endnu engang at finde i rampelyset.

Flere Roma-fans har nemlig set sig sure på Zaniolo efter hans mor, Francesca Costa, nytårsaften delte et billede på Instagram, hvor stjernen står på sit skadet ben.

Roma-stjernen er i øjeblikket ved at komme sig over sin anden korsbåndsskade, han pådrog sig i september under et Nations League-opgør mellem Italien og Holland.

Zaniolo forventes at være tilbage på banen i marts, men allerede nu ser det ud til, at han kan støtte på benet.

I følge Il Corriere dello Sport har Roma ikke taget godt imod de skriverier, der florerer rundt om stjernen på de sociale medier, og spillerens kontraktforlængelse kan angiveligt nu være i fare.

Hans kontrakt udløber i juni 2024.

Modellen Madalina Ghenea har stjålet Zaniolos hjerte. Foto: Ritzau Scanpix/Joel C Ryan

Men Zaniolo kan formentlig vælge og vrage, hvis han står uden aftale. Han formodes at være en af fremtidens bærende offensive kræfter på det italienske landshold.

Og det er ikke kun inden for stregerne, at han er populær - og snart kan han se frem til også at bære titlen som far. For nyligt kunne Zaniolo bekræfte,, at han har brudt op med kæresten Sara Scaperrotta og indledt et forhold til den rumænske model Madaline Ghenea.

Samtidig er hans ekskæreste nu gravid med hans barn, og det føler 21-årige Zaniolo sig ikke klar til, fortæller han til Il Corriere dello Sport.

- Da hun fortalte mig, at hun var gravid, svarede jeg hende helt ærligt, at jeg ikke var klar til så stor en forpligtelse, især ikke når vi ikke kommer så godt ud af det med hinanden. Men hun besluttede at gennemføre graviditeten, og det er en beslutning, jeg accepterer.

- Selvom jeg ikke længere er hendes kæreste, påtager jeg mig min del af ansvaret som far, lyder det fra italieneren.

