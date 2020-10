Mourinho kalder dansker 'Zidane'

Tottenham-manager José Mourinho var i godt humør efter holdets 3-0-sejr hjemme torsdag aften mod østrigske Lask Linz i Europa League.

Det skyldtes ikke mindst danske Pierre-Emile Højbjerg, som var en dominerende skikkelse for London-holdet på midtbanen.

Danskeren var blandt andet ikke til at overse, fordi han fik hovedet bundet ind efter et sammenstød med en Lask-spiller, som fik danskeren til at bløde.

Men Højberg kæmpede videre, og hans spil i kampen og indflydelse på holdet høster store roser fra den portugisiske manager.

Efter et sammenstød med en Lask-spiller torsdag aften fik Højbjerg hovedet bundet ind. Danskeren fik i alt 60 minutter på banen. Foto: Dylan Martinez/Reuters

Især bemærker Mourinho en sekvens, hvor Højbjerg med en kvik dribling efterlod Lask-spillerne rundtossede på en måde, der førte til sammenligning med den franske legende Zinedine Zidane.

- Vi grinede lidt i halvlegen og kaldte ham Zidane og sagde: 'Ok, Pierre, slap lige lidt af. Nu har du gjort det én gang (den Zidane-inspirerede dribling, red.). Forsøg ikke igen, for det er ikke dig', siger Mourinho på pressemødet efter kampen og griner.

- Men en fantastisk spiller og en spiller, som holdet har brug for. Det var derfor, at han startede inde. Vi respekterer Lask.

25-årige Højbjerg skiftede denne sommer fra Southampton til Tottenham og er hurtigt blevet en vigtig del af holdet.

I de engelske medier høster han også roser efter sine cirka 60 minutter på banen. Da danskeren blev skiftet ud, stod det 2-0 til London-holdet.

- Pierre er en god spiller og en god leder, og han er en kaptajn, selv om han ikke har armbind på, siger Mourinho.

- Han er en fyr, der ikke behøver et armbind - sådan som han havde i Southampton - for at have en effekt på de andre spillere. Meget modig. Så tilfreds med Pierre.

