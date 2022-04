Nadim-opslag vækker mystik

Flere brugere på de sociale medier kalder den kvindelige danske landsholdsspiller Nadia Nadims udmelding om, at hun er officiel ambassadør for VM i Qatar for en aprilsnar.

Fredag morgen lagde Nadim opslaget ud på Instagram, hvor hun berettede om, at hun havde fået en rolle og skulle promovere den stærkt omdiskuterede slutrunde.

På opslaget står hun på et stadion i Qatar med VM-trofæet ved sin side.

I kommentarfeltet blev der skrevet "tillykke" og "fantastisk". Andre skrev "aprilsnar", mens en bruger konstaterede, at det var en meget dårlig joke, hvis det var tilfældet.

Mens mystikken om opslaget begyndte at brede sig, så har den danske landsholdsspiller ikke været tilgængelig. Hun har hverken besvaret opkald eller tekstbeskeder.

Nadim var to-tre timer senere igen aktiv på Instagram, hvor hun i en såkaldt story skrev: "Glædelig 1. april, alle sammen" og "aprilsnar". Om dette opslag henviste til VM-ambassadør-nyheden fra morgenstunden var uklart.

Kort efter repostede Nadim i sin story et opslag, hvor en bruger ønsker danskeren "tillykke" med ambassadør-rollen.

Hendes agent, Michael Kallbäck, vil direkte adspurgt heller ikke bekræfte, om der er tale om en aprilsnar eller ej.

VM i Qatar har været stærkt omdiskuteret på grund af landets behandling af migrantarbejdere.

Dansk Boldspil-Union (DBU) mener aldrig, at Qatar skulle have været tildelt VM og fører en kritisk dialog med den kommende VM-vært.

Nadia Nadim kom derfor i mediemæssig stormvejr, da hun i december var i Qatar i forbindelse med opfølgning på en korsbånds-operation.

Under besøget delte den 34-årige landsholdsspiller en række fotos af sig selv til Fifa Arab Cup sammen med David Beckham, der også er ambassadør for VM, og flere andre.

Ifølge kritikere var hun dermed med til at promovere Qatar og male et skønmaleri af forholdene i landet. Det afviste hun i februar i et interview med Go' Morgen Danmark på TV2.

Her forklarede Nadim, at hun ser fodbolden som et magtfuldt værktøj, som man kan bruge til at ændre ting med.