Napoli-ejer indfører særlig regel for afrikanere

Den italienske fodboldklub Napolis ejer, Aurelio De Laurentiis, er ved at være godt træt af, at holdets afrikanske spillere forsvinder fra træning og startopstilling om vinteren for at spille med i turneringen Africa Cup of Nations (Afcon).

Så træt, at han faktisk er klar til at stoppe med at købe spillere fra det afrikanske kontinent, hvis ikke de skriver under på ikke at deltage i turneringen.

Det siger han i et interview i det italienske talkshow Wall Street Italia.

Senegalesiske Kalidou Koulibaly, som skiftede fra Napoli til Chelsea i år, og camerounske Andre Zambo Anguissa missede adskillige kampe for Napoli, da de var med deres landshold til Afcon, som blev spillet i januar og februar.

Dermed kan det ikke betale sig at købe afrikanske spillere siger Aurelio De Laurentiis i Wall Street Italia - medmindre spillerne altså giver afkald på at spille med i Afcon.

Afcon bliver afholdt hver andet år. Turneringen, som blev afholdt i år, skulle egentlig have været afviklet i starten af 2021, men måtte udskydes på grund af coronapandemien.

Senegal vandt turneringen, efter at have besejret Egypten i straffesparkskonkurrence.

Aurelio De Laurentiis er blandt andet kendt for sin åbenmundethed og kom omkring flere emner i interviewet i det italienske talkshow.

Blandt andet fik han også kommenteret European Super League, som er en samling af europæiske topklubber, som sidste år meldte ud, at de ville starte en ny europæisk klubturnering.

- Man kan ikke skabe en superklub for privilegerede medlemmer, som inviterer andre (til turneringen, red.). Man er nødt til demokratisk at holde døren åben for alle, sagde han.

De fleste stiftende medlemmer af European Super League har siden lagt planerne i graven.

Napoli har i øjeblikket tre afrikanske spillere på klubbens førstehold. Det er nigerianske Victor Osimhen, algeriske Adam Ounas og Andre Zambo Anguissa fra Cameroun.