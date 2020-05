Napoli vil lade spillere træne fra mandag

I fodboldklubben Napoli er planen at sende spillerne på græs på træningsanlægget fra mandag.

Selv om den officielle dato for at tillade holdtræning er 18. maj i Italien, så vil det ske med opbakning fra myndighederne i regionen Campania.

- Regionens positive beslutning er allerede sendt til regeringen. Vi forventer et okay hurtigst muligt, så det er muligt at genstarte træningen mandag, lyder det i en udtalelse ifølge AFP.

For en uge siden lød beskeden fra den italienske premierminister, Ciuseppe Conte, at klubberne igen kan praktisere holdtræning på deres anlæg fra 18. maj.

Som i alle andre lande vil der være sundhedsprotokoller med en lang række tiltag, der skal nedsætte risikoen for smitte med coronavirus.

Conte nævnte også, at individuel træning vil være muligt fra mandag 4. maj, hvis der holdes to meters afstand. Her tænkte premierministeren primært på eksempelvis løbeture i parker.

Campania er den anden region i Italien, som vil tillade holdtræning for de italienske fodboldspillere i Serie A.

Fredag lød samme besked således fra Emilia-Romagna-regionen, som inkluderer klubberne Bologna, Parma, Spal og Sassuolo.

Ifølge AFP er regionerne Lazio, Veneto og Sardinien på vej med samme beslutning, hvilket så vil gælde for Lazio, Roma, Verona og Cagliari.

Lørdag blev Sassuolo så ifølge Reuters første klub til officielt at meddele, at klubben vil indtage træningsanlægget 4. maj, hvor spillerne vil træne individuelt.

Siden fulgte Parma med Andreas Cornelius og Bologna med Andreas Skov Olsen op med samme besked på deres hjemmesider, og Roma lod forstå, at man forventer at indlede en form for træning fra 6. maj.

Serie A har ligget stille siden 9. marts på grund af udbruddet af coronavirus, som især har ramt den nordlige del af landet hårdt.

Ifølge Johns Hopkins University havde Italien lørdag registreret 28.236 dødsfald relateret til coronavirus.

Fredag deltog samtlige 20 klubber i den bedste række i en afstemning, hvor alle bakkede op om, at sæsonen bør spilles færdig.

Onsdag i denne uge var Italiens sportsminister, Vincenzo Spadafora, dog langt fra optimistisk indstillet.

- Jeg ser en stadigt mere snæver chance for at genoptage Serie A. Hvis jeg var præsident i en af klubberne, ville jeg fokusere på næste sæson, sagde Spadafora til tv-stationen La7.

Senest er ligaerne i både Holland og Frankrig blevet afblæst. I Belgien har man truffet samme beslutning, men man afventer at blåstemple den på et møde, som ventes i den kommende uge.

De italienske klubber håber via ligaforeningen Serie A, at sæsonen kan genoptages fra weekenden 13.-14. juni.