Nedtur for Jon Dahl

Jon Dahl Tomasson og Malmö FF fik en god start på Allsvenskan i weekenden, da de lagde fra land med en sejr på hjemmebane mod Mjällby IF.Torsdag aften var de i aktion igen, men denne gang måtte Malmö dog nøjes med et point på udebane mod Häcken.

I startopstillingen til kampen mod Häcken havde Jon Dahl Tomasson fire danskere i form af Lasse Nielsen, Jonas Knudsen, Anders Christiansen og Søren Rieks. Desuden var de tidligere Superliga-spillere Johan Dahlin og Anel Ahmedhodzic også med fra start for Malmö.

Malmö kom ellers godt fra start, og efter knap 20 minutter var de foran. Målet blev sat ind af Guillermo Molins.

Molins scoring var kampens første, og det så længe ud til at blive den sidste. Først i overtiden blev der nemlig scoret igen, da Häckens Joona Toivio sendte udligningen i mål.

Der blev ikke scoret mere, og Jon Dahls tropper måtte nøjes med et enkelt point. Dermed har de fire point efter to kampe, hvilket er nok til en delt andenplads med Hammarby IF, Elfsborg og Falkenbergs FF.

Andetsteds i Allsvenskan var Anders Randrup i aktion for Helsingborgs IF, men efter første halvleg blev han udskiftet. Helsingborgs tabte 4-0 og er aktuelt sidst i den svenske række.



