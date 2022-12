Newcastle banker Leicester efter stærk start

Kampen var nærmest afgjort, før den for alvor var kommet i gang, da Leicester mandag tog imod Newcastle på Boxing Day i Premier League.

Gæsterne var således foran 2-0 efter cirka syv minutter og 3-0 efter omkring en halv time.

Det kunne Leicester ikke råde bod på, og så endte det med tre stensikre point til Newcastle, der med sejren hopper op på tabellens andenplads med 33 point. Manchester City er nummer tre med et point færre på kontoen og to kampe færre spillet.

Leicester er efter kampen at finde på 13.-pladsen med 17 point.

Newcastle fortsatte den flotte stime af sejre, som blev indledt før VM-pausen. Det nordengelske hold har nu vundet otte kampe i træk på tværs af alle turneringer og seks i træk i Premier League.

Man skal tilbage til 31. august for at finde det seneste nederlag til Eddie Howes mandskab.

Annonce:

Chris Wood satte hurtigt gang i målscoringen i mandagens kamp, da han efter kun et par minutter gjorde det til 1-0 på et straffespark. En lille håndfuld minutter senere blev det så også 2-0 ved Miguel Almirón.

Joelinton så godt som lukkede kampen efter lidt over en halv time med sit mål til 3-0. Spændingen var væk, og end ikke Jamie Vardy, der blev sendt på banen for Leicester efter pausen, kunne ændre på udfaldet.

Daniel Iversen og Jannik Vestergaard sad på bænken for Leicester.

Joachim Andersen var med fra start, da Crystal Palace tabte 0-3 til lokalrivalerne fra Fulham.

Crystal Palace gjorde det undervejs meget svært for sig selv. To spillere blev således udvist, så London-holdet kun havde ni spillere på banen den sidste cirka halve time.

Wolverhampton startede dagen som ligaens bundhold, men ligger nu tredjesidst på 18.-pladsen. Holdet var på besøg hos Everton.

Her blev det til en hårdt tiltrængt sejr for gæsterne, som vandt 2-1 på et mål scoret af Rayan Ait-Nouri fire minutter inde i kampens tillægstid.

Annonce:

Det var Julen Lopeteguis første ligakamp som Wolverhampton-træner, og han fik altså sat en stopper for en sløj stime. Inden opgøret havde Wolverhampton ikke vundet i fem kampe og kun to gange i alt i sæsonen i Premier League.

Southampton, der nu ligger nederst, mødte Brighton mandag. Sidstnævnte tog en sejr på 3-1 efter at have ført 3-0.