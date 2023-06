Newcastle-ejer køber Ronaldos klub

Cristiano Ronaldo kan formentlig se frem til at få flere prominente holdkammerater og modstandere i saudiarabisk fodbold.

Mandag overtog den statslige investeringsfond Public Investment Fund (PIF) aktiemajoriteten i fire af landets fodboldklubber - tre klubber fra den bedste række og en klub fra den næstbedste række.

Blandt klubberne finder man Al Nassr FC, som har superstjernen Cristiano Ronaldo på lønningslisten. De øvrige klubber er Al Ittihad, Al Ahli og Al Hilal. Alle fire klubber kan nu se frem til at få større økonomiske muskler.

- Overtagelsen af ejerskabet i de fire klubber vil åbne for forskellige kommercielle muligheder, lyder det blandt andet fra PIF efter opkøbene.

Kronprins Muhammed bin Salman, Saudi-Arabiens de facto-leder, har peget på fodboldklubber som et oplagt mål for 'privatiseringsprojekter'.

Ved at øge investeringerne i klubberne er det håbet, at omsætningen i landets bedste række skal firedobles inden for de næste syv år, skriver Reuters.

På rygteplan er Lionel Messi og Karim Benzema sat i forbindelse med lukrative klubskifter til saudiarabiske klubber.

PIF har ejet Premier League-klubben Newcastle United siden oktober 2021 og pumpet hundredvis af millioner kroner ind i den nordengelske klub. PIF grundlagde også den lukrative, men kontroversielle golforganisation LIV Golf samme år.

Begge de investeringer klandres for at være sportswashing. Begrebet dækker over lande, der forsøger at forbedre sit omdømme gennem sport.

Saudi-Arabien jagter værtskabet for VM-slutrunden i 2030.