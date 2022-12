Neymar efter nederlag: Jeg er psykisk ødelagt

Neymar siger lørdag, at han er 'psykisk ødelagt', efter at Brasilien er ude af VM.

Det gør han i et opslag på Instagram.

Den fortvivlede angriber udtalte efter Brasiliens nederlag efter straffespark mod Kroatien, at han ikke ville garantere flere landskampe.

Lørdag uddyber han, hvor hårdt han er ramt af skuffelsen.

- Jeg er psykisk ødelagt. Det her er uden tvivl det nederlag, som har gjort mest ondt på mig. Det efterlod mig lammet ti minutter efter kampen, hvorefter jeg brød ud i gråd, uden at jeg var i stand til at stoppe, skriver Neymar på Instagram.

- Det kommer til at gøre ondt i meget lang tid desværre.

Det er ikke første gang, at Neymar siger, at fodbold nogle gange tager hårdt på ham mentalt.

Brasiliens nummer 10 indikerede sidste år, at han ikke ville være at finde på banen ved endnu et verdensmesterskab.

Annonce:

I et interview lød det endda, at han muligvis slet ikke havde den mentale styrke 'til at klare mere fodbold'.

Fra legenden Pelé lyder dog opmuntrende toner.

I et opslag på Instagram opfordrede det 82-årige brasilianske fodboldikon Neymar, der med sin scoring i kvartfinalen matchede Pelés målrekord på 77 på landsholdet, til at fortsætte.

- Du klarede det, knægt. Det her gør dine bedrifter endnu større. Men som du og jeg ved, så er intet tal større end glæden ved at repræsentere vores land.

- Din historie er langt fra overstået. Bliv ved med at inspirere os, lyder det i opslaget fra Pelé.

