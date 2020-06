Neymar taber retssag til Barcelona og må punge ud

Superstjernen Neymar har lidt et nederlag til eksklubben FC Barcelona uden for banen.

Neymar havde sagsøgt Barcelona for at få udbetalt 43,6 millioner euro, hvilket svarer til 325 millioner kroner, som brasilianeren følte sig berettiget til at få som en del af bonusaftalen ved en kontraktforlængelse, han lavede i 2016.

Ved retten er Neymar i stedet blevet idømt at skulle betale Barcelona 6,7 millioner euro, cirka 50 millioner kroner. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den spanske fodboldklub bekræfter på sin hjemmeside, at man har vundet sagen og er godt tilfreds med dens udfald.

- FC Barcelona udtrykker sin tilfreds med den dom, der i dag er annonceret i retssagen mellem FC Barcelona og Neymar i sagen om en bonus ved fornyelse af spillerens kontrakt.

- Afgørelsen har fuldt ud afvist spillerens krav om betaling på 43,6 millioner euro og har i stedet imødekommet en stor del af det krav, FC Barcelona har frembragt. Som resultat skal spilleren tilbagebetale 6,7 millioner euro til klubben, skriver FC Barcelona.

Klubben bemærker, at Neymar kan appellere dommeren.

Det vides ikke, om brasilianerens lejr har tænkt sig at gøre det. Ifølge Reuters er Neymar-lejren ikke vendt tilbage på forespørgsler for en kommentar.

Neymar skiftede i sommeren 2017 FC Barcelona ud med Paris Saint-Germain og blev alletiders dyreste fodboldspiller. Prisen var 222 millioner euro, hvilket svarer til 1,65 milliarder kroner.