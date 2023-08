Neymar vil skrive sportshistorie i Saudi-Arabiens liga

Neymar ser frem til 'nye udfordringer og muligheder på et nyt sted'.

Det siger fodboldstjernen, efter at det tirsdag blev præsenteret, at han i fremtiden skal spille for den saudiarabiske klub Al-Hilal.

Han skifter fra Paris Saint-Germain, som han har spillet for siden 2017.

- Jeg vil skrive sportshistorie, og den saudiarabiske liga har en enorm energi og spillere af høj kvalitet for tiden, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Dermed træder Neymar i fodsporene på flere andre megastjerner, som har skrevet kontrakt med klubber i Saudi-Arabien.

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté og tidligere Liverpool-general Jordan Henderson er alle blevet fristet af de lukrative kontrakter i ørkenlandet.

31-årige Neymar mener, at Al-Hilal er den rigtige klub for ham.

- Al-Hilal er en kæmpe klub med fantastiske fans, og det er den bedste i Asien. Det giver mig en følelse af, at det er den rigtige beslutning for mig på det rette tidspunkt med den rette klub. Jeg elsker at vinde og at score mål, og jeg planlægger at blive ved med det i Saudi-Arabien med Al-Hilal, siger Neymar.

Ifølge AFP bød Al-Hilal i sidste måned 300 millioner euro for Mbappé. Angriberen nægtede angiveligt at mødes med topfolk fra klubben. Det svarer til 2,2 milliarder kroner.

I løbet af sommeren har Al-Hilal tilknyttet Malcom, Ruben Neves og Kalidou Koulibaly fra væsentligt større ligaer.

Ifølge adskillige medier må klubben slippe i omegnen af 90 millioner euro for Neymars arbejdskraft. Det svarer til cirka 670 millioner kroner.

På sin hjemmeside takker PSG Neymar for hans seks år i den franske hovedstad.

- Det er altid svært at sige farvel til en fantastisk spiller som Neymar, en af de bedste i verden, siger klubpræsident Nasser Al-Khelaifi.