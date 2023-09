NFL-superstjerne er knust efter skade i længe ventet debut

New York Jets-quarterbacken Aaron Rodgers er knust efter sin uheldige debut, hvor han led en ankelskade, der holder ham ude resten af sæsonen.

Det skriver han onsdag amerikansk tid i et opslag på det sociale medie Instagram.

- Jeg er fuldstændig knust og er ved at gå igennem hele følelsesregisteret. Men jeg er dybt berørt og ydmyg over opbakningen og kærligheden, siger han med henvisning til de kommentarer, han har modtaget siden skaden.

Det var natten til tirsdag dansk tid, at den 39-årige superstjerne kom til skade i sin debut for New York Jets. Efterfølgende stod det klart, at hans akillessene er revet over.

Aaron Rodgers havde med bragende succes spillet hos Green Bay Packers i hele sin karriere, inden han før denne sæson skiftede til Jets.

Før handlen havde Jets længe efterlyst en dygtig quarterback, der kan føre dem i slutspillet.

Det var holdet senest i 2010, men hvis man er afhængig af Rodgers, tyder det på, at Jets må vente en smule længere på genrejsning.

- Hold mig i jeres tanker og bønner, i takt med at jeg begynder genoptræningsprocessen, skriver han.

- Jeg rejser mig igen.

Aaron Rodgers har en flot karriere bag sig. Fire gange er han blevet kåret til ligaens mest værdifulde spiller, og i 2010/11-sæsonen førte han Green Bay Packers hele vejen til Super Bowl og vandt.

Rodgers har i karrierens løb kastet bolde for 59.055 yards og 475 touchdowns i NFL's grundspil.

Trods Aaron Rodgers' fravær i størstedelen af debutkampen vandt Jets med 22-16 over Buffalo Bills.