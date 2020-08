Nicolaj Thomsen er ude tre-fire måneder efter operation

FCK-spilleren Nicolaj Thomsen må se til fra sidelinjen de næste tre til fire måneder, efter at han er blevet opereret i skulderen.

Det skriver FCK på sin hjemmeside.

27-årige Thomsen er blevet opereret for skulderproblemer, der længe har generet ham. De seneste tre år er hans skulder gået af led seks gange.

Senest måtte han lade sig udskifte mod FC Nordsjælland sidst i juli.

- Vi har hele tiden udskudt en operation, fordi jeg gerne ville spille og undgå at sidde ude så lang tid, men nu skete det både mod FC Nordsjælland, og to dage senere mens jeg sov, så jeg vil gerne have styr på det nu, siger han.

- Hvis jeg havde ventet igen, var det måske sket igen en uge inde i træningen, så nu håber jeg, at der kommer styr på det. Men det er selvfølgelig enormt ærgerligt at måtte sidde ude i så lang tid, lyder det fra Nicolaj Thomsen.

Thomsen kom til FCK i januar 2017 og har spillet 83 kampe for klubben.