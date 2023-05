Nicolaj Thomsen har solgt luksus-bolig

Luksus-boligen på Værnedamsvej er blevet solgt for et mindre beløb, end den blev udbudt til

Nicolaj Thomsen har gang i lidt af hvert.

Foruden at spille fodbold i 2. divisions-klubben B.93 driver han tøjfirmaet Another Aspect i det indre København.

Og nu har den travle herre solgt sin luksus-bolig på Værnedamsvej i København.

Det fremgår af Tinglysningen.

Byhuset, der ligger på en af hovedstadens mest attraktive veje på Vesterbro, er solgt til den nette sum af 8.250.000 kroner.

Derned har fodboldspilleren og iværksætteren måttet tage til takke med et noget lavere beløb, end han håbede på, da boligen blev udbudt i oktober 2022.

Her lød udbudsprisen på 9,7 millioner kroner, så han har måttet acceptere et salg til næsten 1,5 millioner under det, den blev udbudt til.

Fodboldspiller Nicolaj Thomsen har boet i luksus-boligen på Vesterbro siden 2019. FOto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Omgivet af kunst

Dog fremgår det af boligsiden Boliga, at han i 2019 købte boligen for 6,7 millioner, så helt utilfreds er han nok ikke.

Tilbage i februar 2021 viste Thomsen stolt sin bolig frem i et stort interview med Euroman, hvor han fortalte, hvordan han og kæresten, Emma, har omgivet sig med kunst, design og kvalitet ned til mindste detalje.

- Jeg faldt for X-faktoren ved det. Jeg havde ikke set sådan en lejlighed før i København. Man kan komme ind fra verdens mest befærdede gade, og så ligger der det her hus med en frodig gårdhave. Man føler sig næsten hensat til et andet land, udtalte han blandt andet.

Nicolaj Thomsen har i sin fodboldkarriere blandt andet spillet for den franske Ligue 1-klub Nantes, FC København og AaB.

I september 2022 valgte han dog at skifte til B.93 i 2. division.