Norsk fodboldpræsident skrider fra konference

DOHA (Ekstra Bladet): Det nyvalgte norske fodboldpræsident, Lise Klaveness, stod fast på sine principper og forlod derfor resolut en konference i Doha onsdag formiddag. Det gjorde hun i protest imod at pressen, herunder Ekstra Bladet, ikke måtte deltage.

Konferencen, som er arrangeret af den internationale fagforening, BWI, havde inviteret Lise Klaveness samt repræsentanter fra FIFA og fra en FIFA’s store sponsorer AB InBev til at deltage i en paneldebat om blandt andet migrantarbejdernes forhold i VM-landet Qatar.

Allerede inden mødet gik i gang, havde FIFA’s repræsentant Andreas Graf meddelt, at han ikke ville udtale sig til pressen, og efterfølgende sagde BWI, at pressen slet ikke ville blive inviteret ind i salen, fordi chefen fra AB InBev, som blandt andet laver den tynde øl Budweiser ikke ønskede pressens tilstedeværelse.

Det fik straks Lise Klaveness, som blev norsk fodboldpræsident tidligere på måneden, til at trække sig. Hun forlod simpelthen bygningen.

Men inden sagde hun til Ekstra Bladet:

- Jeg troede, det var et offentligt arrangement. De sagde, at pressen skulle ud for at skåne de migrantarbejdere, der er her, men så kunne man bare lade være med at filme dem og i stedet koncentrere sig om debatten med os.

- Det er vigtigt, at den frie presse kan arbejde, og det er jo en del af hele diskussionen omkring VM. Det var en forudsætning for os, at pressen kunne være til stede, men BWI må jo være under pres. Gode tanker til dem, men vi kan ikke deltage under de forhold.

Lise Klaveness beslutning udløste voldsomme reaktioner og skænderier internt i BWI, som også tæller Gunde Odgaard fra det danske BAT-kartel.

Gunde Odgaard, bagerst, er stærkt utilfreds med BWI's beslutning om at udelukke pressen. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg er direkte uforstående og uenig i at udelukke pressen fra vores konference. Jeg kan forstå, der er nogen migrantarbejdere, som ikke har lyst til at stå frem med navn og som ikke ønsker at blive fotograferet. Det er pressen, der er her, rigeligt professionel til at forstå.

- Men at lukke pressen helt ude fra vores konference, det er kontraproduktivt, og det giver ingen mening. Vi er en åben demokratisk organisation. Men her bruger vi næsten de samme metoder, som det diktatur, vi bekæmper.

- Hvad er begrundelsen for udelukkelsen?

- Det er, at en af deltagerne, ham fra AB InBev , ikke ønsker pressen tilstedeværelse. Det mener jeg ikke, vi skal ligge under for. Det kan godt være, vi vil have en alliance med de store sponsorer til sportsarrangementer. Men det skal foregå åbent. Hvis vi skal holde hemmelige møder, skal vi jo ikke kalde det en konference.

- Hvorfor siger I så ikke til AB InBev , at de ikke skal deltage?

- Det er også vores forslag, men det er ikke blevet hørt. Det er direkte pinligt for os, at præsidenten for Norges fodboldforbund, som har været en støtte i kampen for arbejdstagerrettigheder i Qatar, nu går, fordi pressen bliver kastet ud af rummet.

- Kan det få konsekvenser for din ellers dansk fagbevægelses fortsatte deltagelse i BWI?

- Det må vi drøfte, men man skal aldrig true med at gå. Man skal true med at blive. Men vi er nødt til at diskutere, hvordan den her organisation fungerer, siger Gunde Odgaard.

Generalsekretær i BWI Ambet Yuson diskuterer med præsident i det norske fodboldforbund Lise Klaveness. Foto. Lars Poulsen.

WBI's generalsekretær, Ambet Yuson, siger til Ekstra Bladet, at han ikke vil kommentere Lise Klaveness' beslutning om at forlade konferencen.

- Det skal handle om migrantarbejderne, er hans eneste kommentar..

