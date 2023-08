Norsk koldblodighed forlænger Arsenals gode sæsonstart

Arsenal lå længe til at erobre den engelske mesterskabstrone for første gang siden 2004, men snublede mod slutningen af den forgangne sæson.

Nu gør storholdet fra det nordlige London et nyt forsøg på at fravriste Manchester City Premier League-titlen, og indtil videre ser det lovende ud.

Mandag aften hentede Arsenal den anden sejr af to mulige i sæsonåbningen ved at besejre Joachim Andersen og Crystal Palace 1-0 på udebane.

Det var måske ikke holdets mest overbevisende indsats under manager Mikel Arteta, men Arsenal formåede at slide den hjem med hårdt arbejde.

Hjemmeholdet var sågar i overtal det meste af anden halvleg efter et rødt kort til Arsenals Takehiro Tomiyasu, men formåede ikke at udnytte det.

I stedet blev det norske Martin Ødegaard, som blev matchvinder med sin straffesparksscoring ti minutter inde i anden halvleg.

Forinden var holdkammeraten Eddie Nketiah blevet nedlagt af Crystal Palace-målmand Sam Johnstone, og efter en længere VAR-gennemgang fik straffesparket lov at stå.

Ødegaard bevarede roen i duellen med Johnstone og sendte gæsternes fans i ekstase.

Men en unødvendig forseelse af Tomiyasu et lille kvarter senere skabte problemer. Japaneren fik sit andet gule kort inden for syv minutter, og så skulle Arsenal kæmpe den hjem med ti mand.

Alligevel havde Crystal Palace svært ved at skabe de store åbne målchancer, men fem minutter inde i tillægstiden var det ved at gå galt i Arsenal-defensiven.

Tyrick Mitchell søgte med frem og fik chancen et par meter uden for det lille felt, men han hamrede bolden langt over mål, og Arsenal kunne tage nordpå med tre point.

Ud over de seks point for to kampe har Arsenal også allerede vundet sæsonens første titel, efter at Manchester City blev besejret i Community Shield i straffesparkskonkurrence.