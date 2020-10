Norsk tophold lider sæsonens første nederlag

Bodø/Glimt buldrer mod mesterskabet i den bedste norske fodboldrække, Eliteserien.

Men lørdag ramte danskerklubben et lille bump på vejen. Her tabte Bodø/Glimt nemlig for første gang i ligaen i 2020-sæsonen.

De forsvarende mestre fra Molde slog topholdet 4-2.

Kasper Junker og Philip Zinckernagel har bombet løs for Bodø/Glimt mere eller mindre hele sæsonen, men lørdag bidrog den danske duo ikke til målfesten. Junker lykkedes ikke med at score, og Zinckernagel var slet ikke med i Bodø/Glimts trup.

Det var ellers Bodø/Glimt, der åbnede målscoringen lørdag. Men så slog Molde til med fire mål i træk og så godt som afgjorde kampen.

Bodø/Glimt fik pyntet lidt på resultatet, men kampens udfald blev der altså ikke ændret på.

Trods nederlaget har Bodø/Glimt stadig en mere end solid føring i toppen af Eliteserien. Molde er efter sejren på andenpladsen - 16 point efter Bodø/Glimt med ni kampe tilbage.

Rosenborg kan med en sejr søndag overhale Molde og være 15 point efter Bodø/Glimt, der altså stadig er godt på vej mod klubbens første mesterskab.