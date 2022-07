Norske fodboldkvinder indleder EM med storsejr

Norges kvindelandshold kom uden ret meget slinger i valsen godt i gang med fodbold-EM torsdag.

Her var Nordirland modstanderen i begges hold første kamp i turneringen, og nordmændene tog som forventet en overbevisende sejr. Kampen endte 4-1, efter at der stod 3-0 ved pausen.

Norge og Nordirland er i gruppe med Østrig og hjemmebanefavoritterne fra England. Englænderne vandt onsdag 1-0 over Østrig.

Der var kun gået små ti minutter på St. Mary's Stadium i Southampton, da det blev 1-0 til Norge. Julie Blakstad modtog bolden i venstre side af feltet og sparkede den køligt ind ved nærmeste stolpe.

Kun et par minutter senere jublede nordmændene igen. Efter et sløj aflevering af Nordirlands målmand ud til forsvaret opsnappede nordmændene bolden, og efter at have udspillet den nordirske bagkæde kunne Frida Maanum sparke bolden i et stort set tomt mål til 2-0.

Et kvarter før pausen stod Caroline Graham Hansen for målet til 3-0. Barcelona-spilleren scorede på et straffespark, og så var spændingen så godt som forduftet. Norge var i fuld kontrol.

Hvert fald lige indtil starten på anden halvleg. For Nordirland kom optimistisk ud fra pausen, og efter kun cirka fem minutter blev der reduceret. Efter et hjørnespark headede forsvarsveteranen Julie Nelson bolden ind til 1-3.

Håbet om et comeback levede dog ikke ret længe for nordirerne. Fem minutter efter reduceringen scorede Guro Reiten til det, der altså endte med at være slutresultatet, 4-1, på et direkte frispark.

Danmark spiller sin første kamp ved EM fredag mod Tyskland.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

LÆS OGSÅ

Alle taler om Harder - undtagen én

Viborg henter kantspiller i Barcelona

Godt nyt før dansk EM-brag

--------- SPLIT ELEMENT ---------