Nu bejler de igen til AGF-profil

Dinamo Zagreb retter atter spotlyset mod Casper Højer for en øjeblikkelig overgang

Mister AGF Casper Højer Nielsen på transfervinduets sidste dag? Det bliver en af dagens store emner.

Dinamo Zagreb er nemlig tilbage i kredsløb omkring den store AGF-profil.

Hvis AGF-fans på den facon føler sig henført til lukningen af sommerens transfervindue, så er det ikke underligt.

Det er nemlig bare fire måneder siden, at Dinamo Zagreb gjorde transferdeadline i Smilets By til en neglebider, da de forsøgte at kapre AGF's skudglade back.

Dengang blev flere afløsere linet op af AGF inden forhandlingerne strandede op mod deadline, fordi Zagreb ikke ville hæve buddet på 11 mio. kr.

Dinamo Zagreb vendte før weekenden tilbage med konkret interesse for Casper Højer Nielsen.

Casper Højer - bud fra Dinamo Zagreb. Foto: Lars Poulsen

Denne gang synes der dog at være længere til en handel. Kroaterne er nemlig startet på en mio. euro, fordi Casper Højer nu er gået ind i sit sidste kontraktår i AGF.

De Hvi'e holder imidlertid fast i kravet fra seneste dans med kroaterne. Hvis Casper Højer Nielsen skal videre kræver AGF mindst det dobbelte - 15 mio. kr.

Prisen er fastlagt af AGF's bestyrelse, så selv om det ikke længere er sportschef Peter Christiansen, der trækker i trådene i AGF, så bør det ikke få betydning for overvejelserne i denne ombæring.

Rygtet væk - regner med at blive