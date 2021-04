Det helt store psykologiske spil er i gang omkring Pione Sisto, der er røget helt i bund, når det kommer til spilletid i FC Midtjylland. Her er fire tegn på, at nedturen for dribleren er ved en ende

Noget tyder på, at FC Midtjylland er ved at trække fjederen rigtig hårdt op i Pione Sisto med håbet om, at det udløser den eksplosion, som ulvene har brug for i slutspurten mod guldet.