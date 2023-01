Nu reagerer han selv: Hamlins første ord

Damar Hamlin takker for den 'overvældende' mængde kærlighed, han har modtaget efter sit kollaps på banen.

Buffalo Bills-spilleren fik et hjertestop på banen under en NFL-kamp mod Cincinnati Bengals mandag.

Lørdag skriver han i sit første opslag på sociale medier efter episoden, at den megen støtte, han efterfølgende har fået, har gjort stort indtryk på ham.

- Når man sender ægte kærlighed ud i verden, kommer den tilbage i tre gange så store mængder, skriver han på Instagram.

Tallet 'tre' har en særlig betydning for Hamlin.

Det er nemlig hans trøjenummer hos Bills.

Tidligere lørdag gav Bills en kort opdatering om Hamlins tilstand. Den lød, at han stadig trækker vejret selv på University of Cincinnati Medical Center, hvor han er indlagt. Han har 'glimrende' neurologisk funktion, og han gør fortsat fremskridt. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Når Buffalo Bills søndag vender tilbage på banen for første gang siden Hamlins hjertestop, vil et lille mærkat med tallet 'tre' være påsyet spillernes trøjer.

Her ses et støttebanner for Damar Hamlin under en collegebasketballkamp lørdag. Foto: Gene J. Puskar/Ritzau Scanpix

- Kærligheden har været overvældende, og jeg er taknemmelig for hver eneste person, som har bedt for mig og kontaktet mig, skriver Hamlin på Instagram.

Hamlin slutter opslaget af med at skrive, at han nu er 'på en lang vej' mod bedring, og at folk fortsat skal bede for ham.

Læger har ifølge Reuters endnu ikke fastslået, hvad der førte til hjertestoppet.

Mandagens kamp mellem Bills og Bengals, som var en del af den regulære sæson, blev først udskudt og siden helt aflyst.

Den usædvanlige situation, hvor to hold ikke når at spille lige så mange kampe som resten af holdene i ligaen, har fået NFL til at ændre sit system for, hvem der får hjemmebanefordel i nogle af kampene i AFC-slutspillet.