Nu reagerer målmandslegende efter hjerneblødning

Målmandslegenden Edwin van der Sar er ikke længere indlagt på intensiv.

Det fortæller den tidligere Manchester United-keeper selv på Twiitter, hvor han har delt et rørende billede af ham selv og hustruen Annemarie

'Først og fremmest vil vi gerne takke alle for de gode og støttende beskeder,' skriver han og fortsætter.

'Jeg er glad for at kunne fortælle, at jeg ikke længere er på intensivafdelingen. Jeg er dog stadig på hospitalet. Jeg håber at tage hjem i næste uge og tage det næste skridt i min bedring!'

Væk fra intensiv

Det var fredag i sidste uge, at hollænderens ferie tog en uhyggelig drejning. Her blev 52-årige Van der Sar ramt af en hjerneblødning og indlagt øjeblikkeligt.

Siden har han været indlagt på først en intensivafdeling i Split i Kroatien, hvor han var på ferie, og senere i hjemlandet Holland.

Annonce:

Og nu er han altså ikke længere på intensiv, men vil fortsat være på hospitalet i nogle dage.

Det er den første opdatering fra Edwin van der Sar selv. Tidligere har hans kone kommunikeret via storklubben Ajax Amsterdam.

En klub, hvor han for mere end en måned siden forlod posten som administrerende direktør.

Der er flere faktorer, der øger risikoen for at få et slagtilfælde - ved at kende dem kan du måske komme ulykken i forkøbet. Se hvad du kan gøre her.