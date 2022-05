Ny Chelsea-ejer: Vil gøre fansene stolte

Den engelske storklub Chelsea FC er officielt kommet på nye hænder.

Således er salget til det amerikanske Clearlake Capital-konsortium med Todd Boehly i spidsen gået endeligt igennem mandag.

Det oplyser Chelsea på sin hjemmeside.

- Vi er beærede over at blive de nye ejere af Chelsea Football Club, siger Todd Boehly til Chelseas hjemmeside og fortsætter:

- Vi er alle med – 100 procent – i hvert eneste minut af hver kamp. Vores vision som ejere er klar: Vi vil gerne gøre fansene stolte.

- Vi har en forpligtelse til at udvikle ungdomstruppen, skaffe de bedste talenter, investere i klubben på lang sigt og bygge videre på Chelseas bemærkelsesværdige succeshistorie, lyder det.

Russeren Roman Abramovichs salg af klubben har været undervejs i det meste af maj måned, og i sidste uge kom også godkendelsen fra den britiske regering.

- Jeg vil personligt takke ministre og embedsmænd i den britiske regering og Premier League for alt deres arbejde med at få dette til at ske, siger Todd Boehly.

Boehly og resten af konsortiet køber Chelsea for 4,25 milliarder pund. Det svarer til cirka 36,9 milliarder kroner. Det har Chelsea tidligere oplyst.

Abramovich købte Chelsea i 2003, men blev tvunget til at sælge klubben, efter at Rusland invaderede Ukraine i februar. Han blev ramt af heftige sanktioner fra både EU og den britiske regering.

Abramovich får ikke del i pengene. En af de sanktioner, han er ramt af, går på, at han ikke må tjene penge på britisk grund.

Chelsea har tidligere meddelt, at pengene fra salget vil blive overført til en indefrosset britisk bankkonto, som efter planen skal doneres til velgørenhed.

Todd Boehly er medejer af de to sportshold fra Los Angeles. Det drejer sig om Los Angeles Lakers og Los Angeles Dodgers, som gør sig inden for henholdsvis basketball og baseball.