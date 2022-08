Ny drejning: Zanka bliver alligevel

Forsvarsspilleren Mathias 'Zanka' Jørgensen fortsætter alligevel i danskerklubben Brentford fra Premier League.

Det meddeler klubben på Twitter.

Der er tale om en etårig aftale med option på et år mere, skriver klubben, der har danske Thomas Frank som cheftræner og landsholdsspillere som Mathias Jensen, Mikkel Damsgaard og Christian Nørgaard i sin trup.

I maj meddelte Brentford, at klubben havde valgt ikke at udnytte en option, der ville have holdt Jørgensen i klubben et år mere, efter at han havde fået spoleret meget af sidste sæson af skader.

Men tidligere denne sommer vendte han tilbage for at genoptræne i Brentford, og Frank åbnede døren for en aftale, hvilket altså nu er blevet til virkelighed.

- Vi har hele tiden villet forlænge 'Zankas' kontrakt og er glade for, at vi nu har gjort det. Han gjorde det rigtigt godt for os i kampene, han spillede i sidste sæson, og han var fantastisk i gruppen som en erfaren spiller.

Mathias Jørgensen scorede i oktober 2021 sit hidtil eneste mål for Brentford i et 1-2-nederlag mod Leicester. Foto: Paul Terry/Ritzau Scanpix

- Han er unik i forhold til det, han giver uden for banen. Han giver gruppen meget, når han spiller, og når han ikke gør med små råd til yngre spillere og ved at presse alle til træning, siger Thomas Frank.

Ifølge Thomas Frank er Jørgensen kommet sig helt over sin skade og spillede 75 minutter mod en Premier League-modstander tidligere på ugen bag lukkede døre.

Den 32-årige forsvarspiller nåede ti kampe og en scoring for Brentford i sidste sæson.

Han spillede i sæsonen forinden i FC København for tredje gang i sin karriere. Den har også tidligere bragt ham forbi PSV Eindhoven, Huddersfield, Fenerbahce og Fortuna Düsseldorf.

Jørgensen står desuden noteret for 35 A-landskampe. Den seneste kom i optakten til EM i 2021, hvor han var en del af truppen uden at få spilletid.

Brentford havde i sidste sæson også Christian Eriksen som en del af sin trup. Han er denne sommer dog draget videre til Manchester United, mens Brentford i Sampdoria hentede Mikkel Damsgaard til den kreative del af sin midtbane.

