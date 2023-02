Ny FCK-spids slap ud af Rusland: Det var bekymrende

Da Rusland invaderede Ukraine for snart et år siden, havnede flere sportsfolk i en kattepine. En af dem var FC Københavns nye angriber Jordan Larsson.

Svenskeren tørnede på det tidspunkt ud for Spartak Moskva og boede i den russiske hovedstad med sin kæreste og søn, der var få måneder gammel.

- Man kan jo ikke sammenligne det med det, mennesker i Ukraine gik igennem, men det var bekymrende, siger 25-årige Jordan Larsson.

- Vi vidste ikke, hvad der skulle ske. Om vi kunne komme derfra. Om der ville komme til at ske noget i Rusland, siger han.

Artiklen fortsætter under videoen...

FCK har fået en solid kombinationsspiller i Jordan Larsson: Klog, hurtige fødder og god afslutter

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) sørgede forholdsvis hurtigt for at udelukke russiske klubber fra alle europæiske turneringer.

Annonce:

Samtidig åbnede Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) en lem, der kunne få spillere ud af Rusland, hvis de ikke havde lyst til at blive. Alle kunne få deres kontrakter ophævet. Men helt let gik det ikke for Jordan Larsson.

- Jeg ville egentlig væk med det samme, men klubben sagde, at vi skulle blive. De sagde, at der ikke var nogen krig, og at det bare var en militær operation, siger Jordan Larsson.

Foto: Anthon Unger

Han har tidligere fortalt, at der opstod forvirring om, hvorvidt spillere kunne få lov at komme ud af Rusland, og først i april slap han væk.

- Vi var flere udenlandske spillere, og der var mange, der valgte at blive. Det var kun mig og en brasilianer, som valgte at smutte.

- Det var ikke så enkelt. Klubben sagde, de ville have os til at blive, men i sidste ende må man gøre, hvad der føles bedst, og det var helt klart den bedste beslutning for min familie og mig at komme væk, siger Larsson.

I første omgang rykkede han til AIK i Stockholm, og i sommer fik han kontrakt i Schalke 04. Opholdet i Tyskland gik dog ikke som håbet. Det blev til 11 kampe i Bundesligaen uden scoringer for angriberen.

Annonce:

Ifølge ham selv skyldes det, at han blev brugt forkert.

- Jeg kan godt se, at når man spiller 11 kampe uden at score som angriber, så ser det ikke så godt ud, men når man spiller på forskellige positioner hele tiden, er det svært at præstere, siger Jordan Larsson, som er optimist i forhold til den halvårige lejeaftale hos FCK.

- Jeg ved, hvilke kvaliteter jeg har, og hvis man bruger mig på den rette måde, kan det blive godt, siger Jordan Larsson.

Den 25-årige angriber er søn af det svenske ikon Henrik 'Henke' Larsson, men når talen falder på farmand, så ryger paraderne op.

- Jeg tænker ikke på det. Han var den fodboldspiller, han var, og jeg er den, jeg er. Det kan ikke sammenlignes. Jeg skal være et navn for mig selv, og jeg gider egentlig ikke snakke om det, siger han.

Jordan Larsson kan få officiel FCK-debut i forårspremieren mod AaB.