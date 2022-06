Ny VM-ændring: Udvider trupper

Kasper Hjulmand kan tage op til 26 spillere med til fodbold-VM i Qatar i slutningen af året.

Torsdag oplyser Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), at man til dette års verdensmesterskab giver hver nation mulighed for at have flere spillere med end sædvanligt.

Tidligere har man maksimalt måtte have 23 spillere med. Nu kan op til 26 spillere altså være med.

VM i Qatar afvikles fra 21. november til 18. december. Det er første gang, at VM afholdes i slutningen af et kalenderår.

Fifa skriver på sin hjemmeside, at ændringen i antallet af spillere, der kan udtages, sker netop på grund af tidspunktet på året - og i fodboldsæsonen - hvor VM afholdes.

Også conapandemiens indflydelse på fodboldkalenderen de seneste år bliver nævnt som en årsag.

Det er samtidig blevet bestemt, at landstrænerne kan udtage helt op til 55 spillere til en bruttoliste op til VM, der så altså skal skæres ned til maksimalt 26. Tidligere kunne en bruttoliste indeholde op til 35 spillere.

Ved sidste års EM havde Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) ligeledes udvidet størrelsen på trupperne fra 23 til 26. Det skete på grund af den komprimerede fodboldkalender som følge af coronapandemien.