Nye Fremad Amager-ejere i skattely: Der er mange gode grunde

Fremad Amagers nye ejere har købt klubben gennem et selskab i Nevada, der er kendt for at have attraktive skattefordele. Ejer erkender, at skat er en af grundene til, at Nevada er valgt

Med deres indtræden i Fremad Amager fortsætter de to amerikanere Josh Wallace og Richard Finger den trend, der lige nu hersker i flere danske fodboldklubber: Ejerskab gennem lande med lukrative skattevilkår.

Således viser Ekstra Bladets gennemgang af selskabskonstruktionen, at de to amerikanere ejer Fremad Amager gennem et selskab i Nevada, som er kendt for at have særdeles lukrative skattevilkår.

Artiklen fortsætter under billedet...

Fremad Amagers fremtid ligger nu i hænderne på to amerikanere, der har købt klubben gennem selskab i Nevada. De lover at betale den skat, de er forpligtet til i Danmark, men indrømmer, at Nevada er valgt på grund af skat. Foto: Anthon Unger.

I et interview med Ekstra Bladet indrømmer Josh Wallace da også, at skat er en af grundene til, at de har valgt Nevada.

- Vi forventer at betale den skat i Danmark, som vi er forpligtet til. I USA er der skattefordele ved at være i Nevada, men det har ikke indflydelse på, hvad vi gør i Danmark med hensyn til skat. I USA er der mange gode grunde til at placere firmaer i Nevada. Skat er en af grundene, siger han.

Tidligere ejet af lyssky russer

Frem til mandag har Fremad Amager i en årrække haft særdeles lyssky bagmænd, der ejede klubben gennem Monaco-selskabet SCP Waterfront, hvorfra det var svært at spore de egentlige ejere.

I første omgang stod monegaskeren Jerome Solamito som ansigtet udadtil, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger ejede han kun en lille andel af klubben. I stedet var den egentlige ejere den hovedrige, særdeles lyssky, russisk forretningsmand Anton Zingarevich, som også endte med at købe Jerome Solamito ud.

Samtidig købte han den bulgarske klub Botev Plovdiv, og pludselig fandt folkene i Sundby Idrætspark ud af bagsiden af medaljen ved at være ejet af en udenlandsk pengemand, da klubbens største talent Emmanuel Toku blev udlejet til den bulgarske klub.

Mandag overtog amerikanerne så klubben, og deres første meldinger er, at de langsomt vil bygge klubben op - det er en sovende gigant, som de formulerer det.

Ekstra Bladet har tidligere afdækket, hvordan eksperter advarer mod, at klubberne er på udenlandske hænder. Det kan du læse mere om her.