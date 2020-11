Nyt angreb: - Han havde ikke nosser nok

Jess Thorup var kun ansat i belgiske Genk i 39 dage, før han blev præsenteret som ny træner i FCK.

Det satte tydelige spor hos Genk-angriberen Theo Bongonda, der var hurtig ude og kommentere skiftet med fire emojis, der skulle forestille digitale langefingre.

Nu er Genk-spilleren endnu engang ude og markere sin frustration over den gamle træner.

Det skriver det belgiske medie Sporza.

Ifølge Theo Bongonda havde det været på sin plads at lægge kortene på bordet og fortælle, at han havde fået et bedre tilbud fra en anden klub.

- Thorup havde ikke nosser nok til at fortælle os noget, siger Theo Bongonda.

Efter weekendens kamp, hvor Theo Bongonda selv fandt vejen til to mål i en 2-1-sejr over Sint-Truidense VV, nager Jess Thorups exit ham stadigvæk.

- For at gøre det klart, så rører det mig ikke, at han (Jess Thorup, red.) smuttede. Jeg ønsker ham alt det bedste, og han er en god træner. Men det var måden, han smuttede på, siger Theo Bongonda til Sporza og fortsætter:

- Han er en god træner, men jeg er skuffet over ham som person. Min reaktion var skuffelse. Jeg ville gerne have haft ham som træner, siger Theo Bongonda.

