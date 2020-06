OB ændrer planer efter røvfuld

Der er lavet om på tirsdagens træningsplaner i superligaklubben OB efter mandagens beskæmmende 0-6-nederlag til Silkeborg i Superligaen.

Fynboerne skulle have trænet i Nyborg Idrætspark, men træningen er i stedet rykket til klubbens træningsanlæg i Odense, og programmet står på joggingture og selvransagelse.

Det siger OB's cheftræner, Jakob Michelsen, til Fyens Stiftstidende.

Mandag aften stod han i spidsen for det OB-hold, der led klubbens største nederlag i næsten 29 år.

Se ydmygelsen, mål for mål, her. Video: Discovery Networks Danmark.

Den 39-årige sønderjyde står øjensynligt også i spidsen for fynboerne i torsdagens kamp mod Sønderjyske, som Michelsen tidligere har trænet med succes.

Træneren anerkender dog, at det er fuldt berettiget, at der stilles spørgsmål ved hans jobsikkerhed efter at være banket med tenniscifre af Superligaens bundprop.

- Man skal sætte spørgsmålstegn ved en træner, når et hold taber 0-6. Det forstår jeg 100 procent, sagde Michelsen efter kampen.

Her blev han på den korte bane fredet af sportschef Michael Hemmingsen.

- Den her kamp mod Silkeborg ændrer ikke på, at vi er sammen om det her, sagde Hemmingsen.

Se også: Eriksen rost til skyerne: Ekstraordinær udvikling

Se også: Superligaklub bekræfter: Alle går ned i løn

Afklapsningen har dog bragt OB i mere alvorlig nedrykningsfare end i årevis. Inden de sidste fem spillerunder i puljespillet er der kun tre point ned til Sønderjyske, der aktuelt ligger til at skulle spille playoffkampe om at undgå nedrykning.

Regionalavisen Fyens Stiftstidende bemærker, at OB-skuden er i fare for forlis.

- Nu truer skibet med at gå ned med mand og mus, hvis ikke der bliver drejet på alle de håndtag, der er til rådighed i en klub af OB's størrelse og ry. Præstationen (mod Silkeborg, red.) var dybt pinlig - og skaderne blev flere.

- Til sidst var der direkte opløsning hos de fynske farver, og rutinerede Kasper Larsen måtte kalde spillerne sammen midt på banen efter Silkeborgs sjette mål for dog i det mindste at komme fra Søhøjlandet med en eller anden form for værdighed, lyder det i analysen 'Efter historisk ydmygelse: Det skal have konsekvenser'.

OB rykkede senest ud af Superligaen i sommeren 1998, men rykkede suverænt tilbage i den efterfølgende sæson og har været i landets bedste række siden. I sidste sæson blev OB nummer fem.