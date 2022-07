OB henter rutineret forsvarsspiller

Odense Boldklub har forstærket klubbens centrale forsvar til næste sæson.

Bjørn Paulsen er hentet til Fyn på en treårig kontrakt fra svenske Hammarby, oplyser OB på sin hjemmeside mandag aften.

Prisen for handlen, oplyses dog ikke.

Den 31-årige forsvarsspiller har ellers mandag aften været på banen for Hammarby i den svenske liga, men tirsdag drager han over Øresund og hjem til Superligaen.

Her spillede han fra 2009 til 2017 for Sønderjyske og Esbjerg og er noteret for foreløbig 187 kampe i Danmarks bedste fodboldrække.

- Vi har ledt efter en spiller, der kan give os øget konkurrence om midtstopperpositionen, siger Björn Wesström, fodbolddirektør i OB, til klubbens hjemmeside.

- I Paulsen får vi en spiller, der er defensivt dygtig, som er en passioneret duelspiller og har en udadvendt personlighed, der vil smitte af på holdet til både træning og kampe.

Efter to år i Esbjerg skiftede han til Hammarby, inden turen i 2019 gik videre til Ingolstadt i Tyskland.

Sidste år vendte han så tilbage til Hammarby, men et år efter er det nu tid til en ny udfordring.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fredag blev 86-årige Sepp Blatter frifundet for en mistænkelig pengeoverførsel til Michel Platini. Hør mere om sagen i Ekstra Bladets podcast 'Blodbold' herunder eller i din podcast-app.