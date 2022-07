OB lejer Jabali-bror

OB har hentet endnu en Jebali til sit hold.

Tirsdag oplyser den fynske superligaklub således, at man har lejet Omar Jebali i den tunesiske klub Espérance Sportive de Zarzis. Han er lillebror til den tunesiske OB-profil Issam Jebali.

Mens Issam Jebali sædvanligvis er at finde i angrebet, så huserer lillebror Omar i den anden ende af banen som midterforsvarer.

Lejeaftalen for Omar Jebali gælder for det kommende år.

- Det er en af de muligheder, som nogle gange opstår i transferperioder, og det matcher godt med de kompetencebehov, vi søger på kort sigt. Hvis låneperioden er en succes, er der muligheder for et langsigtet samarbejde, siger OB's fodbolddirektør, Björn Wesström, på klubbens hjemmeside.

Omar Jebali har gennem de seneste tre år blot spillet 19 kampe for Espérance Sportive de Zarzis, der er at finde i Tunesiens bedste række.

- Jeg er glad og stolt over at blive en del af OB. Jeg har set mange af klubbens kampe, og jeg glæder mig til at blive en del af klubben og tage ansvar, siger Omar Jebali.