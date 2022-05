OB-profil jubler: Finale er vigtigt for selvforståelsen

OB er i pokalfinalen for første gang siden 2007 efter en 3-0-sejr torsdag aften og samlet 5-1 over Sønderjyske.

For OB's Jeppe Tverskov er sejren og den kommende finale en mulighed for at betale tilbage til klubbens mange tilhængere.

- Det betyder virkelig meget for vores selvforståelse. Folk har jo høje forventninger til os, og det har vi ikke kunnet leve op til, indleder Tverskov.

- Det så lang tid siden, at OB har fået en titel, og det er der rigtig mange spillere i klubben, der gerne vil opleve.

Der var mødt over 12.000 tilskuere op på Nature Energy Park, og støtten fra fansene gik ikke Tverskovs næse forbi.

- Nu har jeg været her i seks år efterhånden, og jeg har godt nok oplevet kampe, hvor der var flere tilskuere her på stadion. Men jeg har aldrig oplevet den stemning, som der var i dag, siger Tverskov.

I Sønderjyske-lejren er skuffelsen til gengæld stor.

Klubben kæmper i øjeblikket for at overleve i Superligaen, men har præsteret flot i pokalturneringen.

- Det er selvfølgelig en enorm skuffelse, men vi har været gode til at komme os over skuffelser hidtil, og det er samme egenskab, vi skal gøre brug af, når vi står op i morgen (fredag, red.), siger træner Henrik Hansen.

- Der er selvfølgelig en kæmpe gulerod, hvis man formår at vinde pokalfinalen. Men i første omgang skal man jo spille sig i pokalfinalen, og den mulighed missede vi.

Sønderjyske kom hurtigt bagud, men træneren hæfter sig ved, at hans hold ikke lagde sig ned efter den tidlige dukkert.

- Vi fik en virkelig dårlig start på kampen, men lykkedes alligevel med at finde vores fødder i kampen. Men den var virkelig hård at komme tilbage fra, at OB scorede til 3-0 lige inden pausen, siger Henrik Hansen.