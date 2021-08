OBtræk til salg: Bundesligaen lurer på Gribben

Hamburger SV glippede for tre uger siden for Oliver Christensen, men nu tegner sig en ny mulighed syd på for den danske U21-landsholdskeeper.

For hovedstadsklubben Hertha Berlin har meldt sig på banen i forhold til Gribben fra Kerteminde.

Hertha Berlin søger en seriøs konkurrent til det normale førstevalg Alexander Schwolow, der mistede sin plads på holdet i starten af året.

Efter at have lukket fire mål ind mod Werder Bremen blev den norske veteran Rune Jarstein forfremmet til førstevalg for en periode.

Nu lurer Hertha Berlin på en opgradering i form af Oliver Christensen, der senest gjorde opmærksom på sig selv, da Danmark spillede U21 EM og endte med at blive elimineret af Tyskland efter straffe.

Oliver Christensen har været førstevalg i OB siden 2019, hvor han overtog for Sten Grytebust.

Oliver Christensen viste sig frem ved U21-slutrunden. Foto: Emil Agerskov

Den 22-årige OB-målmand ligner et godt bud på fremtidens førstekeeper på landsholdet. Han har en god størrelse. Er meget reaktionsstærk, men forivrer sig til tider i sine fremstød.

Hamburger SV var tidligere på sommeren i spil med et bud omkring to mio. euro. OB har ambitioner om at skulle have en mio. euro mere.

Det er det springende punkt, om Hertha Berlin kan finde pengene til at nå helt i land med handlen.

I forvejen er der to danske målmænd i Berlin, da både Frederik Rønnow og Jakob Busk er på lønningslisten i Union Berlin.