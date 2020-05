Østrigsk fodboldliga får grønt lys til genstart

Flere og flere fodboldligaer står nu foran en genstart ovenpå den ufrivillige coronapause.

Tirsdag har Østrigs regering givet tilladelse til at bruge landets sportsanlæg, og den østrigske Bundesliga har fået grønt lys til at genoptage sæsonen for tomme tribuner.

Det skriver østrigske medier.

Fra og med fredag kan klubberne påbegynde samlet holdtræning, og derfra vil der gå et par uger, før spillerne er klar til at gå i kamp.

Ifølge Bundesligaens formand, Christian Ebenbauer, er det planen at spille de første ligakampe i første weekend af juni.

Allerede i slutningen af maj regner man dog med at afvikle pokalfinalen.

Tidligere har man varslet, at hele holdet skal i karantæne, hvis en spiller bliver testet positiv for coronavirus. Den beslutning er nu ændret, så kun den ramte spiller skal isoleres.

- Ved en positiv test skal resten af gruppen testes. Kun negativt testede får lov at gå på banen, siger sundhedsminister Rudolf Anschober.

I den kommende weekend genoptages den tyske Bundesliga.

Superligaen i Danmark står foran genstart 28. maj.