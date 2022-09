Officielt: Chelsea henter Aubameyang

Chelseas tyske cheftræner, Thomas Tuchel, bliver genforenet med sin gamle måltyv Pierre-Emerick Aubameyang i den engelske hovedstad.

Den 33-årige gabonesiske angriber har sat sin underskrift på en toårig aftale med Chelsea, oplyser klubben i en pressemeddelelse.

- Det er en ære at være en del af dette hold, og jeg kan ikke vente med at komme i gang, siger Aubameyang i pressemeddelelsen.

Thomas Tuchel håber formentlig, at kemien mellem de to kan genoplives i den bedste engelske fodboldrække, Premier League.

Artiklen fortsætter under billedet..

Pierre-Emerick Aubameyang nåede kun at spille et halvt år i FC Barcelona. Foto: Jon Monfort/Ritzau Scanpix

Aubameyang markerede sig for alvor på øverste hylde, da han under Thomas Tuchels ledelse i tyske Dortmund trak overskrifter i Europa for sin målnæse.

Gaboneseren nettede intet mindre end 56 mål i 63 Bundesliga-kampe i de to sæsoner, hvor den nuværende Chelsea-cheftræner stod i spidsen for det tyske mandskab.

Annonce:

Chelsea har fået en middelmådig start på sæsonen i Premier League - bogstaveligt talt. Klubben indfinder sig på 10.-pladsen i den engelske række og har haft svært ved at finde formen foran modstanderens mål.

Der er således kun blevet scoret seks mål i sæsonens første fem kampe, hvor hovedstadsklubben kun har formået at hente to sejre.

Pierre-Emerick Aubameyang kommer til det engelske fra den spanske storklub Barcelona. Her gjorde han karriere i en halv sæson, efter at han kom til fra Chelseas lokalrival Arsenal.

Artiklen fortsætter under tweetet..

Aubameyang lavede 68 mål i 128 Premier League-kampe for de rødklædte i London, men opholdet fik alligevel en halvbitter ende, da cheftræner Mikel Arteta fratog gaboneseren anførerbindet på grund af disciplinære årsager.

I Barcelona nettede Aubameyang 11 gange i 18 La Liga-kampe, men der er alligevel noget i England, som hiver i gaboneseren.

- Jeg har noget uforløst arbejde i Premier League, så det er godt at være tilbage og virkelig spændende, siger han i pressemeddelelsen fra Chelsea.

Annonce:

London-klubben oplyser desuden natten til fredag, at også schweiziske Denis Zakaria kommer til klubben. Han slutter sig til Chelsea på et lejeophold, som gælder sæsonen ud, fra italienske Juventus, skriver Chelsea på Twitter.

Her bliver det også oplyst, at den spanske venstreback Marcos Alonso og klubben er blevet enige om at stoppe samarbejdet, efter at spanieren har gjort tjeneste i blåt i seks år.

Chelsea møder i næste spillerunde West Ham på hjemmebane. Kampen spilles lørdag klokken 16.00 dansk tid.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?

Officielt: Braithwaite bliver i Barcelona

Nice henter ny dansker efter Dolberg-afgang

Superligaen sælger sig dyrt