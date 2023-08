Officielt: Hertha sælger Oliver Christensen til Fiorentina

Serie A er torsdag blevet en dansker rigere.

Oliver Christensens skifte til Fiorentina er således blevet officielt, efter at Hertha Berlin på sin hjemmeside har bekræftet det.

Christensen nåede dermed to sæsoner i Hertha Berlin, som han i sidste sæson rykkede ud af Bundesligaen med.

Han kom til den tyske klub fra OB i sommeren 2021, men startede ud med at være reserve i det meste af sin første sæson. Han kom dog ind og var med til at afværge en nedrykning i to playoffkampe mod Hamburger SV.

Og i sidste sæson etablerede Christensen sig som fast mand mellem stængerne i Hertha Berlin, der dog denne gang rykkede ud af den bedste række. I alt fik han 38 kampe for klubben.

Den 24-årige dansker fik landsholdsdebut i en testkamp mod Sverige i november 2020 og har siden været på bænken flere gange. Han var blandt andet tredjekeeper ved VM i Qatar.