Officielt: Kasper Dolberg skifter til Hoffenheim

Den danske landsholdsangriber Kasper Dolberg skifter fra Sevilla til Hoffenheim på en lejekontrakt for resten af sæsonen.

Det oplyser den tyske klub på Twitter.

Den danske angriber blev i sommer udlejet fra Nice til Sevilla, men opholdet i det spanske har været alt andet end en succes. Faktisk har det været lidt af et mareridt.

Derfor lugtede det også kraftigt af, at dagene i Sevilla var talte for Kasper Dolberg.

Kasper Dolberg har fået nummer 19 i sin nye tyske klub. Foto: Hoffenheim

Stor glæde

Mandag er den danske landsholdsspiller så blevet præsenteret i Bundesliga-klubben Hoffenheim, der har lejet ham ud for resten af sæsonen - og det glæder man sig over i det tyske.

- Kasper er en angriber, der udmærker sig ved sin intelligente måde at spille på samt sin fremragende teknik, sin dynamik og en vis fysik. Han er en konstant trussel med sine kloge løb, og han er god til at holde i bolden med ryggen til mål, lyder de rosende ord fra Hoffenheims direktør, Alexander Rosen, til klubbens hjemmeside.

Den danske landsholdsangriber skal forsøge at finde melodien igen efter et efterår i Sevilla, der var noget nær katastrofalt. Foto: Jens Dresling/Polfoto

- Vi er overbeviste om, at han kan tilføre noget til vores spil, som vi endnu ikke har i vores trup i øjeblikket. I betragtning af vores situation i angrebet er vi glade for muligheden for at finde sådan en spiller, der kan hjælpe os med at vinde.

Selvom der er tale om en lejeaftale, kan det dog ende med at blive et længere ophold.

Den tyske klub har nemlig sikret sig en købsoption, der betyder, at de kan tilknytte ham på permanent basis, hvis de næste måneder i Tyskland ender med at blive en succes. Det oplyser Dolbergs franske klub, Nice.

25-årige Kasper Dolberg kommer dermed til at blive holdkammerater med danskerne Robert Skov og Jacob Bruun Larsen i Hoffenheim, der aktuelt indtager en placering som nummer 11 i Bundesligaen.

Spansk helvede

I efteråret nåede den danske angriber at spille otte kampe for Sevilla. Ikke en eneste gang formåede han dog at finde vej til netmaskerne, og angriberen blev eksempelvis også kritiseret af sin træner for at være introvert.

Kasper Dolberg tørnede i ungdomsårene ud for Silkeborg, hvor han også nåede tre kampe på førsteholdet, inden han i 2015 skiftede til Ajax Amsterdam.

Et enkelt oplæg blev det til for Kasper Dolberg i Sevilla. Foto: Lars Poulsen

Her blev det til fem succesrige år med masser af mål, inden han i 2019 blev solgt til franske Nice. Her startede han med at blive klubbens topscorer i sin første sæson, inden vanskelighederne for alvor begyndte.

Nu skal han forsøge at komme tilbage på sporet i Bundesligaen. Første mulighed for at komme i aktion for sin nye klub bliver 21. januar, når Hoffenheim gæster Union Berlin.