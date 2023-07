Officielt: Yann Bisseck skifter til Inter

Yann Aurel Bisseck kan nu kalde sig for Inter-spiller

AGF's forsvarsspiller Yann Bisseck er fortid i klubben.

Onsdag skifter han til den italienske storklub Inter. Det skriver AGF i en fondsbørsmeddelelse.

AGF scorer 52,5 millioner kroner på salget af Yann Bisseck, hvilket var hans frikøbsklausul, og salget forventes at påvirke resultatet for regnskabsåret med 40 millioner kroner inden eventuelle bonusser og videresalg, lyder det

Lang kontrakt

Den tyske AGF-stopper har det meste af sommeren været sat i forbindelse med et skifte til Inter, og Ekstra Bladet kunne tidligere fortælle, at alle detaljer i handlen var så godt som forhandlet på plads.

Yann Bisseck skifter til den italienske storklub Inter. Foto: René Schütze

Og mandag aften fangede den italienske journalist Daniele Mari, der skriver for mediet FCInter1908, Bisseck på video, da han landede i Milano, og derfor var det blot et spørgsmål om tid, før handlen blev officiel.

Den italienske storklub kommer til at finansiere købet over to betalinger til AGF.

Annonce:

Det bliver, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, betalt med 3,5 mio. euro i år og et tilsvarende beløb næste år.

Rekord

Der er tale om det største salg i AGF's historie. Den rekord tilhørte tidligere Albert Grønbeck, der blev solgt for 25 mio. kr. sidste sommer til Bodø/Glimt.

I Inter har tyskeren fået en kontrakt, der løber frem til sommeren 2028. Det bekræfter storklubben selv på sin hjemmeside.

Den 22-årig forsvarsspiller kom til AGF i sommeren 2022 fra tyske FC Köln.

Her blev det til i alt 68 kampe i den hvide trøje.