Omvej venter Danmarks EM-drømme

Der er grænser for langt dansk fodbold kan gå lige nu.

På en aften hvor Christian Eriksen tændte VM-drømmene i Parken måtte næste generation indse, at de skal en omvej for at nå den femte EM-slutrunde for U21-landshold i træk.

Matchet op mod en af de stærkeste ungdomsgenerationer i Belgien i et stykke tid var 1-1 på MCH Arena i Herning flatterende for danskerne.

Karantæner til Victor Kristiansen, Rasmus Carstensen og Sebastian Hausner havde på forhånd efterladt landstræner Jesper Sørensen med noget af et benspænd.

Gustav Isaksen gjorde det ellers til 1-0 tirsdag aften. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Det blev ikke lettere af, at stort set hele bagkæden hev advarsler til sig i første halvleg, hvor især Oliver Villadsen fra FC Nordsjælland virkede voldsomt udfordret.

Meget sigende for Villadsens problemer i kampen så blev han udskiftet i anden halvleg og den hårdt kæmpende Morten Frendrup måtte tage over på den uvante plads.

Danmark havde imdlertid et drømmeresultat inden for rækkevidde ved pausen, da Gustav Isaksen indledte en god dansk periode ved at fremtvinge et frispark på kanten af feltet.

FC Midtjyllands-spilleren havde spillet totalt uden selvtillid, men han udnyttede den gode mulighed til at bringe Danmark i front.

Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Hvis det ender med at kickstarte Gustav Isaksens forår, så kan FC Midtjylland ikke takke Brøndbys tidligere assistenttræner Jesper Sørensen nok for det.

Det stod klart at Danmark havde brug for noget helt ekstraordinært for at holde hele vejen hjem, og da Lois Openda blev sendt igennem på kanten af offside i anden halvleg, så var de danske muligheder knust.

Sekunder forinden havde Mohammed Daramy brændt en gigantchance, og det viste sig skæbnesvangert.

Mads Bidstrup kom ind og gav midtbanen lidt kærkomment liv og Celtics Matt O'Reily fik debut i rødt og hvidt. Men i sidste ende manglede Danmark en angriber til for alvor at sætte tryk.