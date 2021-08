Ondt i næsen, munden og halsen før CL-brag

FC Midtjylland har brug for en gigantisk sensation mod PSV på niveau med OB's sejr over Real Madrid for at holde liv i drømmen om et nyt gruppespil i Champions League

FC Midtjylland er fortsat kraftigt mærket af covid-19 udbruddet i klubben, og det får store konsekvenser for drømmen om Champions League.

Mod PSV Eindhoven tirsdag aften må ulvene atter undvære Pione Sisto, Henrik Dalsgaard, Mikael Anderson, Daniel Høegh og Nicholas Madsen grundet virus. Juninho har karantæne.

- Vi er blevet testet konstant, og jeg selv har både ondt i næsen, munden og halsen, fordi der har været pinde overalt, klukker cheftræner Bo Henriksen før returopgøret mod PSV.

Mulighederne for at nå videre er stort set lig nul. Seks mand ude gør 3-0 nederlaget i første opgør til en umulig opgave mod et hollandsk storhold, der netop mulede Ajax i Johan Cruijff Schaal 4-0 i weekenden.

FC Midtjylland hang efter det meste af kampen i Eindhoven. Foto: Imago-Images.de/Ritzau Scanpix

- Selvfølgelig har jeg ikke sagt til spillerne, at vi er favoritter og bare går ud at vinder 4-0 over PSV i morgen. Men jeg har sagt til dem, at vi skal gå ud og give kampen det skud, som den fortjener. For vores egen, men så sandelig også for dansk fodbolds skyld, fastslår ulvenes cheftræner.

Ekstra Bladet bad Bo Henriksen om at nævne hvilket niveau en sejr over PSV Eindhoven ville befinde sig, og opgavens omfang blev meget godt understreget af svaret.

- Vi skal turde tro på, at det kan lade sig gøre at hente et resultat i morgen. Der er sket større sensationer i fodbold, siger Bo Henriksen og lister OB’s sejr over Real Madrid i 1994, Danmarks EM-guld i 1992 og Herfølges mesterskab i 2000.

- Jeg har jo selv været med til noget af det, smiler Bo Henriksen. For 21 år siden blev han dansk mester med Herfølge.

Hollænderne scorede alle tre mål i første halvleg mod FCM. Foto: Soccrates Images/Getty Images

Det er meget sigende for opgavens omfang, at Bo Henriksen skal mere end 20 år tilbage for at finde et referencepunkter.

55 gange har danske hold i europæisk sammenhæng tabt første opgør med tre mål eller mere gennem historien. Kun FC København i 1993 har formået at vende skæbnen - og det var mod noget mere overkommelige Linfield.

- Vi skal turde tro og håbe på, at det kan lade sig gøre. Men vi skal turde stå højt på dem og presse dem, og så skal vi have modet til at lave fejl og holde fast i bolden - også når de kommer med deres aggressive presspil med deres seks forreste spillere, siger Bo Henriksen.