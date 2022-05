Opfordrer La Liga-chef til at passe sin egen butik

Javier Tebas, der er chef for den spanske La Liga, bør stikke piben ind og passe sin egen butik.

Det er groft sagt opfordringen fra præsidenten i Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA), Aleksander Ceferin.

Den kommer, efter at Javier Tebas i sidste uge skød mod skarpt mod Paris Saint-Germain og ved navns nævnelse dennes præsident, Nasser Al-Khelaifi.

Stjerneangriberen Kylian Mbappe har således angiveligt afvist et skifte til Real Madrid til fordel for en ny og meget lukrativ kontrakt med PSG.

Tebas mener, at det er en 'fornærmelse mod fodbolden', at Paris Saint-Germain har lavet aftalen, når klubben allerede kører med et skyhøjt lønbudget og markante underskud.

- Jeg er absolut ikke enig. Der er allerede for mange fornærmelser i fodbold, og jeg synes, at alle ligaer skal bekymre sig om sig selv, siger Aleksander Ceferin til AFP.

- Jeg synes ikke, at den ene liga bør kritisere den anden liga. Så vidt jeg ved, var Real Madrids tilbud magen til PSG's.

Tebas hævdede i sit udbrud, at PSG har haft et underskud på godt 5 milliarder kroner i 'de seneste sæsoner' og desuden har et lønbudget på 4,5 milliarder kroner.

Han og La Liga vil desuden indberette PSG til Uefa, de franske skattemyndigheder og relevante institutioner i EU. Det sker for 'at beskytte europæisk fodbolds økonomiske økosystem og bæredygtighed.'

Chefen for den franske Ligue 1, Vincent Labrune, har adresseret Tebas' kritik i et brev til sin spanske kollega.

Her sætter han blandt andet spørgsmålstegn ved tallene og substansen i udbruddet og kalder dem for 'din egen fortolkning'.

- Det faktum, at du offentligt og gentagne gange indtager denne position over for Ligue 1 omkring dette emne og nedgør vores liga og klubber, er både uacceptabelt og åbenlyst forkert, skriver Labrune blandt andet ifølge Reuters.

Labrune kalder det desuden chokerende, at Tebas fremsætter kritikken på trods af, at han ved siden af sin rolle som chef for La Liga også er medlem af bestyrelsen i European Leagues, som fungerer som repræsentant for en stor del af Europas bedste ligaer - herunder Ligue 1.