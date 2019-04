Opsigtsvækkende Guardiola-hyldest: Skandaløs træning

Watford tog en kæmpe skalp, da de efter en sejr i forlænget spilletid over Wolves søndag spillede sig i FA Cup-finalen for første gang i klubbens historie.

Her møder de storfavoritterne og mesterskabsbejlerne fra Manchester City.

Finalen bliver også et gensyn mellem Watford-kanten Gerard Deulofeu og Manchester City-træneren Pep Guardiola.

De to kender hinanden fra tiden i Barcelona, hvor Deulofeu var på vej på førsteholdet. Han kigger tilbage på en hård og lærerig tid under Guardiola.

- Intensiteten under hver eneste træning med ham er så høj. Han er en meget anderledes træner på den måde, og nogle af træningerne var decideret skandaløse, så intense var de. Det er derfor, at han har opnået så meget, og det er derfor, han er en helt speciel manager for mig, siger Deulofeu til El Larguero.

Selvom det var hårdt under Guardiola, så kigger Deulofeu tilbage på tiden med glæde.

- Jeg havde kun Guardiola som træner i kort tid, men han var den eneste, der prøvede at forklare mig tingene ordentligt, da jeg var ung. Jeg vil selvfølgelig gerne spille under ham igen en dag, men det er kompliceret, siger Gerard Deulofeu.

FA Cup-finalen mellem Watford og Manchester City bliver spillet den 18. maj.

Se også: Intet perspektiv for Dolberg: - Han skal væk

Se også: Afslører Real Madrids plan: Legender på alle positioner

Se også: Raser efter CL-brag: De fatter jo ikke fodbold