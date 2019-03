Opsigtvækkende tal: FCK slipper billigt

Slutspillet i Superligaen starter denne weekend. Om ni uger ved vi, hvem der tager mesterskabet - og hvem der rykker ned.

I den sammenhæng kan det få kolossal betydning for klubberne, hvilke spillere der løber ind i karantæner. Bare se på AGF's nedtur i ugerne op mod grundspillets afslutning, hvor holdet væltede sig i karantæner til vigtige spillere.

I guldkapløbet står FC København i en enestående gunstig situation, når det kommer til karantæner. Løverne har sæsonen igennem blot høstet 29 advarsler, nul udvisninger. De har begået 231 frispark - færrest af alle hold... og de har endnu ikke været tvunget til at lade en eneste spiller hvile med karantæne.

Det står i skærende kontrast til de nærmeste konkurrenter i tabellen, hvor FC Midtjylland har haft ni spillere ude med karantæne i sæsonens løb.

Eller OB, hvor cheftræner Jakob Michelsen følte sig nødsaget til at pille Jeppe Tverskov ud af udekampen mod AGF, da De Hvide førte 1-0, fordi han frygtede en advarsel ville udløse karantæne i grundspillets sidste kamp. Tverskov-karantæne ville have efterladt fynboerne stort set uden centerforsvar i hjemmekampen mod Randers FC, der så ud til at få stor betydning på tidspunktet for udskiftningen.

OB er i øvrigt ingen bisser denne sæson. De har såmænd blot begået 20 frispark mere end duksene fra FC København. Det har til gengæld udløst 15 advarsler mere.

Ekstra Bladet har søgt Jakob Michelsen for en kommentar til det paradoks. OB-træneren afslår høfligt, men bestemt at ytre sin holdning til et tema, der hurtigt kan blive betændt og misforstået.

Da debatpanelet i tv-programmet Superliga XL for nylig berørte emnet om FCK og andre storhold var begunstiget af dommertække, så blev temaet affærdiget kort og kontant som vrøvl.

Det falder imidlertid i øjnene, at Carlos Zeca i opgøret mod Hobro slap helt uden påtale for en tofodstackling mod Jonas Damborg, som medkommentatoren på TV3 Sport, Kenneth Emil Petersen, vurderede til udvisning. Og hjemmekampen mod Vejle slap Pieros Sotiriou også for advarsel, da han unødvendigt kom sent ned i en duel med Vejle-keeper Pavol Bajza på et tidspunkt, hvor kampen var afgjort.

Ekstra Bladet har kigget dybt i statistikkerne fra samtlige 182 kampe denne sæson, og det er værd at notere en markant forskel på, hvordan dommerne bedømmer forseelser i løvernes kampe sammenlignet med resten af ligaen... Der skal ganske enkelt flere frispark til for at få gult i FCK's kampe - og det gælder for begge sider.

Når FCK er i aktion bliver der uddelt gult for hvert 7,4 frispark. Når AaB spiller er tallet 5,3 frispark.

Fordelt over grundspillets 26 kampe er forskellen dramatisk. 595 frispark fordelt på begge hold i FCK's kampe har udløst 80 advarsler. I AaB's kampe er tilskuerne blevet vidner til 113 advarsler... for ét frispark mindre, 594.

Der findes mange måder at udlægge tallene. Spillestil og boldovertag betyder meget for typen af frispark, der bliver begået. Derfor er det helt åbent, hvordan tallene kan udlægges... men interessante er de i hvert fald.

