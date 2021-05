Over stregen: Energidrik giver endelig overskud

Nok har energidrikken State den nyslåede italienske mester Christian Eriksen og Caroline Wozniacki blandt ejerkredsen, men hidtil har selskabet nærmere ligget til økonomisk nedrykning end deltaget i mesterskabsspillet.

Indtil nu.

For første gang er det lykkedes selskabet at drible regnskabet over den afgørende linje, der giver sorte tal på bundlinjen frem for røde.

Såvel Christian Jensen som Caroline Wozniacki reklamerer for State-drikken. De er begge medejere. Pr-foto

Det fremgår af selskabets nye årsregnskab. Omend det er marginalt, kan der noteres et overskud på 65.916 kroner mod minus 3,7 millioner året forinden.

Dermed overgår selskabet egne forventninger, lyder det fra Jon Volf Andersen, der er medstifter og medejer af selskabet:

- Vi vækster næsten 84 procent på omsætningen sammenlignet med 2019, og samtidig rammer vi i break-even selv med så store investeringer i opbygningen. Det er bare fantastisk.

Han forventer, at væksten fortsætter, så omsætningen stiger yderligere 40 procent frem mod næste år. Selskabet har et bruttoresultat på 3,7 millioner kroner, men omsætningen fremgår ikke. Og Jon Volf Andersen ønsker endnu ikke at gøre verden klogere på omsætningen.

- Men den er flot, griner han.

- Vi har meget fokus på toplinjen. Vi vil øge kendskabet og markedsandele, så vi bygger et stærkest muligt brand op. Det handler ikke så meget om bundlinje.

Henter millioner

Det positive regnskab kommer efter milliontab år efter år, og i alt har selskabet tabt cirka 16 millioner kroner, siden det blev stiftet.

De to tidligere fodboldspillere Jon Andersen (lyst hår) og Kim Have (mørkt hår) kan efter seks regnskaber se første positive bundlinje. Foto: Stine Bidstrup

Men en del af gælden er nu forsvundet med en kapitaludvidelse, der hæver egenkapitalen fra 2,5 millioner kroner til 8,3 millioner kroner.

- Vi tog nogle penge ind til nogle initiativer, som vi gerne ville skabe undervejs. Og det blev så konverteret til aktier undervejs til dem, som bidrog. Så nu har vi heller ikke nogen gældsforpligtelser der. Så det begynder at se rigtig godt ud.

Kendte ejere

Christian Eriksen ejer mellem ti og 15 procent. Derudover tæller ejerkredsen Caroline Wozniacki, der ejer under fem procent, og Erik Skærbæk, der er kendt for sit medejerskab af Parken. Også de to tidligere fodboldspillere Kim Have og Jon Volf Andersen.

Jon Volf Andersen fortæller, at drikken ud over Danmark er repræsenteret i blandt andet Norge, Island, Grønland og Færøerne.

- Og i Island præsenterer vi snart en Premier League-stjerne som ambassadør.