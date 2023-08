Overliggeren er i vejen for FCK i nullert mod Sparta Prag

Der er stadig maksimal spænding i duellen mellem FC København og Sparta Prag i Champions League-kvalifikationens tredje runde.

Under efterårsagtige vejrforhold i Parken spillede de to mandskaber tirsdag aften 0-0.

Det kan FCK-træner Jacob Neestrup være mere utilfreds med end Sparta Prag-træner Brian Priske, for FCK havde de fleste og de største chancer, og to gange var overliggeren blandt andet i vejen for det danske mesterhold.

Kampens vigtighed medførte, at begge hold spillede med lav risiko, men gode soloaktioner og personlige fejl gav alligevel chancer til begge hold i den trekvartfyldte nationalarena.

Efter 11 minutters spil blev FCK fanget i en omstilling. Lukás Haraslín rundede Kamil Grabara, men inden slovakken fik sendt bolden i et tomt mål, kom Elias Jelert heroisk på tværs og afværgede situationen.

I den anden ende var FCK tæt på en scoring efter en halv times spil, men kampens bedste angreb endte med et skud på overliggeren.

Københavnerne spillede Sparta Prag tynde, og til sidst slog Christian Sørensen et giftigt indlæg. Inde foran mål kastede Roony Bardghji sig frem, men fra få meters afstand sendte han bolden op på overliggeren, selv om målet var tomt.

Havde han ladet bolden køre, kunne Jordan Larsson formentlig have forvaltet den store chance til mål.

FCK-stopperne Kevin Diks og Denis Vavro var begge i gavehumør i første halvleg, men deres klodsede boldtab endte heldigvis for FCK ikke med at koste et mål imod.

Efter pausen satte FCK sig bedre på kampen, og der blev skruet ned for koncentrationssvigtene. Det var dog først i slutfasen, at det kastede store chancer af sig, men så var der også tale om et stormløb mod det tjekkiske mål.

Måske skyldtes det, at Prags danske stopper, Asger Sørensen, var udgået med en skade.

Den sæsondebuterende FCK-anfører Viktor Claesson stødte bolden på overliggeren i det 77. minut, da han tæt under mål afsluttede med brystkassen efter et godt indlæg.

Øjeblikket efter diskede Sparta Prags danske målmand, Peter Vindahl, op med en forrygende redning, da Diogo Goncalves fra nært hold var først på en ripost.

FCK pressede for alvor på, og Elias Achouri nåede også at brændte en stor chance, inden tiden løb tiden fra københavnerne, som dog næppe er skræmte før returopgøret om en uge.