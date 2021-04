Overliggeren ødelagde stort Brøndby-comeback

FC Midtjylland hentede sæsonens tredje sejr over Brøndby og kravlede op på førstepladsen i en kamp, hvor ulvene havde alle marginalerne på sin side i anden halvleg

Den skarphed, som Mikael Uhre har levet højt på hele sæsonen, rækker åbenbart ikke til kampene mod FC Midtjylland.

Brøndby-angriberen fik to gyldne muligheder for at sparke bagdøren op til topbraget mod FC Midtjylland på vid gab, men kiksede begge gange.

Første midt i første halvleg, men alene med Jonas Lössl forivrede de blå-gules topscorer sin sidste berøring og kom for tæt på.

Jonas Lössl pillede muligheden med en stærk fodparade og dermed missede topholdet muligheden for et hurtigt comeback lige efter FC Midtjylland var kommet i front.

Det var næsten endnu værre et kvarter før tid, da en løs bold i feltet faldt ned foran Uhre omkring straffesparkspletten.

Uhre var så upresset, som man nu kan være midt i guldrivalernes felt, men han fik lidt for meget på sin afslutning, så den bankede på underkanten af overliggeren og røg ud i feltet igen.

Steinlein om guldduellen: Brøndby er favoritter – alle fire kan blive mestre.

For en måned siden brændte Mikael Uhre også løs på MCH Arena, da Brøndby tabte knebent.

Hvor mødet i slutningen af februar mest af alt virkede som en manifestation af Brøndby som en guldbejler, så kom det første opgør i mesterskabsspillet til at tjene som vidnesbyrd om, at Brøndby kommer til at være med hele vejen.

FC Midtjylland skal dog regnes som favoritter til titlen efter sæsonens tredje sejr af tre mulige mod de blå-gule.

Den facon som ulvene satte Brøndby i en skruestik efter en hektisk indledning var mesterlig. Og Brøndby var under belejring, da den logiske scoring faldt.

En presset pasning fra Josip Radosevic ud mod backen Kevin Mensah endte med et frispark til FC Midtjylland.

Det bankede Awer Mabil ind til Alexander Scholz, der fandt Sory Kaba tæt under mål, som kunne sende bolden videre over stregen efter 19 minutter.

Bortset fra den fejl fra Mikael Anderson, der gav Mikael Uhre sin friløber, så styrede FC Midtjylland tingene som et mesterhold op til pausen.

Det fik de blå-gule smed al forsigtighed over bord og med det ivrige genpres, som har skabt så store resultater gennem sæsonen, så fik Vestegnen mestrene til at vakle.

Jesper Lindstrøm fik igen og igen kuglen i gunstige positioner og ulvenes organisation sejlede.

Niels Frederiksen anede rådvildheden i ulvenes organisation og forsøgte sig frækt med en tredobbelt udskiftning, hvor Andrija Pavlovic blev hevet ind i front for at øge presset.

Planen fungerede til fulde. FC Midtjylland vaklede rundt som en groggy bokser og modtog det ene farlige angreb efter det andet.

Men som tiden rullede af klokken begyndte mistanken at melde sig, at Brøndby ganske enkelt ville løbe tør for tid.

Og det gjorde de til sidst, men først efter Sigurd Rosted i overtiden bankede bolden på overliggeren.

FC Midtjylland holdt hjem. Men Brøndby havde fortjent så meget mere og fortsætter de blå-.gule stilen, så kommer de til at matche ulvene hele vejen.

TV-fodbold uden VAR? Alle 2. divisionskampe kan ses live i Ekstra Bladet+