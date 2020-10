Overrasket af gamle fans: Evig respekt

Der var lagt op til et stort opgør for danske Jess Thorup, der i spidsen for KRC Genk mandag mødte KAA Gent på udebane i den belgiske Jupiler League.

Den danske træner blev nemlig fyret i KAA Gent i slutningen af august efter næsten to år i klubben. En måned efter blev han ansat i KRC Gent, og det var første gang han skulle møde holdet, han blev fyret af.

Eks-klubbens fans lader dog ikke til at have glemt deres tidligere træner, der førte holdet til en andenplads i den belgiske liga i sin sidste sæson i klubben.

En flok KAA Gent-tilhængere mødte nemlig op foran modstanderens hotel i byen med et stort banner, der takkede den danske træner for tiden i klubben.

'Jess, tak for alt. Evig respekt,' var hyldesten til den 50-årige træner, der nu står i spidsen for rivalerne med det meget lignende navn.

Artiklen fortsætter under tweetet:

Det var egentlig ikke planen, at fangruppen ville møde op foran hotellet.

De ville oprindeligt hænge et stort banner på de tomme tribuner på KAA Gents hjemmebane, men det ville holdet ikke tillade, da det kunne have en demotiverende effekt på hjemmeholdets spillere. Derfor valgte de at opsøge Jess Thorup.

Den danske træner var elsket af fans og spillere i tiden i KAA Gent, og fansene var også utilfredse, da fyringen kom, og derfor tog han også mod fansene og takkede dem for at vise støtte.

Jess Thorup endte med at få hævn over sin tidligere arbejdsgiver, da han og KRC Genk fik en 1-2 sejr med hjem fra opgøret.

Det betyder, at KRC Genk nu ligger nummer otte i Jupiler League, mens KAA Gent fortsat er inde i en dårlig stime og indtager 13. pladsen.

