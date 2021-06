Patrick var i Parken: - Folk var ramt

Det var helt stille i Parken, da Christian Eriksen pludselig kollapsede under EM-kampen mod Finland. Christian Eriksen er nu vågen ifølge DBU

Patrick var en af de mange mennesker, der var vidne til, at Christian Eriksen lørdag aften kollapsede i slutningen af første halvleg i kampen mod Finland.

- Jeg stod faktisk og kiggede på min telefon, men så kan jeg se, at han falder forover. Først tænkte jeg, at han var dehydreret, men ja, siger Patrick, der blev interviewet af Ekstra Bladet, inden DBU havde meldt ud, at Christian Eriksen er vågen.

Patrick beskriver, at hele Parken var stille, da Christian Eriksen kollapsede under lørdagens kamp. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Hvordan vil du beskrive stemningen?

- Der var helt stille. Jeg sad tre rækker foran hans kæreste og familie. Folk var bare ramt.

- Det gik op for mig, at det var alvorligt, da de begyndte på hjertemassage. Vi stod 50 meter derfra, siger en tydelig berørt Patrick.