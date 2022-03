Perus VM-håb lever fortsat efter sejr over Paraguay

Med en 2-0-sejr over Paraguay har Peru stadig chancen for at komme med til VM i fodbold i Qatar senere på året.

Med sejren i den sydamerikanske kvalifikation natten til onsdag dansk tid sikrede Peru sig femtepladsen i gruppen og dermed en playoffkamp om VM-deltagelse.

Her skal peruanerne møde vinderen af opgøret mellem Australien og De Forenede Arabiske Emirater.

I nattens kamp mod Paraguay bragte Peru sig i front allerede efter fem minutter på et mål af Gianluca Lapadula. Og kort tid før pausen gjorde den tidligere Malmö FF-spiller Yoshimar Yotún det til 2-0, der også blev slutresultatet.

Med sejren slukkede Peru endeligt VM-håbet for Colombia, der selv vandt 1-0 over Venezuela.

Efter de 18 kvalifikationskampe ender Peru på 24 point, mens Colombia må nøjes med 23.

Fra den sydamerikanske kvalifikation har Brasilien, Argentina, Uruguay og Ecuador allerede sikret sig en billet til Qatar.

Med en sejr på 4-0 over Bolivia fastholdt brasilianerne deres status som ubesejrede i kvalifikationen. Brasilien har vundet 14 ud af 17 kampe og har 45 point.

I den sydamerikanske kvalifikation er det kun Brasilien og Argentina, som ligger nummer to med 39 point, der mangler at spille mod hinanden.

Natten til onsdag spillede Argentina 1-1 mod Ecuador.

Argentinerne forlængede dermed deres stime af ubesejrede kampe i træk til 31.

Den lange, ubesejrede periode går helt tilbage til juli 2019.