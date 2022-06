Pokalhelt tager en tørn mere for FC Midtjylland

Målmanden David Ousted skulle været stoppet i FC Midtjylland efter sidste sæson, da han skulle rykke tilbage til Canada med familien, men nu tager han alligevel en tørn mere for midtjyderne.

Således har han skrevet under på en kontrakt gældende resten af 2022, skriver FCM i en pressemeddelelse.

Sportschef Svend Graversen glæder sig over at have Ousted som gardering for Elias Olafsson, der var ude med skade i store dele af forårssæsonen.

- Aftalen giver os tryghed og ro i forhold til at finde det rette målmandssetup.

- Vi har stadig en forventning om, at Elias er klar til sæsonstarten, men når han har været ude af kamp i tre måneder, er det den optimale løsning fortsat at have David som en del af målmandsteamet, siger Svend Graversen.

Ousted blev den store helt, da FCM vandt pokalfinalen mod OB. I straffesparkskonkurrencen reddede den 37-årige målmand to fynske forsøg.

- David har gennem foråret været en stærk skikkelse omkring målmandsteamet og i omklædningsrummet, hvor han har bidraget med sin store rutine.

- Derudover har han vist masser af kvalitet på banen, og det så vi jo senest i pokalfinalen, hvor han blev den store helt, siger Graversen.

Ousted ser frem til at give en hånd mere i FCM.

- Mine planer om at tage til Canada med familien har ikke ændret sig, men de sidste ting mangler stadig at falde på plads, inden vi kan tage afsted.

- I den forbindelse har jeg haft en god snak med FCM, som gerne vil bruge mig til at komme godt og sikkert i gang med sæsonen, hvor der er nogle vigtige europæiske kampe, forklarer David Ousted.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: